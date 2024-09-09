Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Balıkesir'de Sağlıklı Bir Bebek Dünyaya Getirdi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Balıkesir'de Doğum Yaptı

Ovacık'ta görevde iken zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Gizem Büyükçaylı'nın Doğuma Gidişi

Gizem Büyükçaylı, eşi Tunceli'de görev yaparken 8 aylık hamile olduğundan Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşamaktaydı. Şehit haberi almasının ardından fenalaşarak, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Sezaryenle Doğum Gerçekleşti

Büyükçaylı, hastanede sezaryenle başarılı bir doğum gerçekleştirdi ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu mutlu haber üzerine Gizem'in ailesi, evlerinin önüne Türk bayrağı astı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.