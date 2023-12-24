Şehit olan 6 askerimiz kimlikleri ve memleketleri belli oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün meydana gelen çatışmada şehit düşen 6 kahraman askerimizin kimlikleri açıklandı. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden kahramanların isimleri ve memleketleri haberimizde.

Şehit olan 6 askerimiz kimlikleri ve memleketleri belli oldu
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Irak'ın kuzeyindeki üsse düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen 6 Mehmetçik için yürekleri dağlayan bir haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Olayda ayrıca 1 askerimiz yaralanırken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

*Şehitlerin Kimlikleri Açıklandı

Bugün yaşanan acı olayda şehit düşen kahraman askerlerimizin kimlikleri de açıklandı. Şehitlerimiz şu isimlerden oluşuyor:

şehit

- Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İYEM (Şanlıurfa)

- Piyade Uzman Çavuş Ahmet ARSLAN (Yozgat)

- Piyade Sözleşmeli Er Cebrail DÜNDAR (Mardin)

- Piyade Sözleşmeli Er Semih YILMAZ (Kırıkkale)

- Piyade Sözleşmeli Er Kemal ASLAN (Elazığ)

- Piyade Sözleşmeli Er Enes BUDAK (Manisa)

Ailelerine Acı Haber Verildi

Şehit askerlerimizin ailelerine acı haber, devlet yetkilileri tarafından ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın Yozgat'taki ailesine verilen şehadet haberi, ilçe kaymakamı ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleşti. 

şehit

Şehit Enes Budak'ın ailesine ise Manisa'da yapılan ziyarette, büyük bir üzüntü hakimdi.

şehit

Sosyal Medyada Şehitler İçin Duygusal Paylaşımlar

Şehit askerlerimizin aileleri ve yakınları sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulunurken, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın son paylaşımı ise kahramanlığını bir kez daha yansıttı. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" notuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

şehit

Bu acı günlerde şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

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