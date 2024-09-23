DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,24%
ALTIN
2.886,18 -0,41%
BITCOIN
2.163.060,26 -0,29%

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş'ta Uğurlandı

Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:46
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş'ta Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş’ta gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde, Abakay'ın özgeçmişi okundu. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, cenaze namazını kıldırarak dualar etti.

Resmi Yetkililer de Törende Yer Aldı

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay gibi önemli isimler katılarak, şehidin yakınlarına destek verdiler. Cenaze aracı ile beldedeki mezarlığa taşınan Abakay’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Aileye Başsağlığı ve Moral Verme

Törenin ardından, Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Abakay’ın ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğraflarını takdim ederek başsağlığı dileğinde bulundular. Alpay, şehidin silah arkadaşlarıyla da telefonla görüntülü konuşarak moral verdi ve: "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı dik duracağız. Rabbim bu tuzakları kuranlara fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Törene, şehidin ailesi, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve diğer askeri ve yerel yetkililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
2
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
3
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Açılış Töreni
4
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı
5
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi
6
TİKA Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Sigorta Alanında Destek Verdi
7
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı