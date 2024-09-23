Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş'ta Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, Muş’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş’ta gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde, Abakay'ın özgeçmişi okundu. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, cenaze namazını kıldırarak dualar etti.

Resmi Yetkililer de Törende Yer Aldı

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay gibi önemli isimler katılarak, şehidin yakınlarına destek verdiler. Cenaze aracı ile beldedeki mezarlığa taşınan Abakay’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Aileye Başsağlığı ve Moral Verme

Törenin ardından, Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Abakay’ın ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğraflarını takdim ederek başsağlığı dileğinde bulundular. Alpay, şehidin silah arkadaşlarıyla da telefonla görüntülü konuşarak moral verdi ve: "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı dik duracağız. Rabbim bu tuzakları kuranlara fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Törene, şehidin ailesi, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve diğer askeri ve yerel yetkililer katıldı.