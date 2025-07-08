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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'de şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:25
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Memleketi Balıkesir’de Toprağa Verildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın (23) naaşı, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kepsut Merkez Sanayi Camisi'ne getirildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün de katılarak şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Kardeşinin üniformasını giyerek törene katılan şehidin ağabeyi Halil Kuşak, duygusal anlara sahne olan törende dikkat çekti. Şehidin babası Mehmet Kuşak, tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam" sözlerini dile getirdi.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında, şehit Kuşak’ın naaşı top arabasına konularak kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Şehidin annesi Cemile Kuşak (sağ 3), Kepsut Merkez Sanayi Camisi'nde düzenlenen törende üzüntü yaşadı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Şehidin annesi Cemile Kuşak (sağ 3), Kepsut Merkez Sanayi Camisi'nde düzenlenen törende üzüntü yaşadı.

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