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Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon'da Defnedildi

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:53
Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon'da Defnedildi

Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

Üsteğmen Ayar'ın naaşı, Sürmene Devlet Hastanesi'nden alınarak, Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törene getirildi. Cenaze namazına, şehidin ailesi ve birçok protokol üyesi katıldı.

Şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, Kuzey Irak'ta görevli ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ve kardeşi Ahmet Yavuz Ayar cenaze sırasında dua etti.

Kırmızı-Beyaz Bayraklar Eşliğinde Defin

Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gündoğan Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Protokol ve Vatandaşların Katılımı

Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ve Durmuş Ünüvar gibi çok sayıda önemli isim katıldı. Ayrıca, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismiloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da törende yer aldı.

Cenaze töreninde, 10 gün önce üsteğmen rütbesine terfi eden Şehit Ömer Fatih Ayar'ın fotoğrafını taşıyan kardeşi, duygusal anlar yaşattı.

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