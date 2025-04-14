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Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Naaşı Erzurum'a Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı Erzurum'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 22:20
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Naaşı Erzurum'a Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

Askeri uçakla memleketine ulaştırılan şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda sağanak altında bir tören gerçekleştirildi.

Törende, askeri uçaktan alınan Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Tokyürek'in öz geçmişi okundu ve ailesi ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra, naaşı cenaze aracına konularak morga götürüldü. Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Evli olduğu öğrenilen Tokyürek'in cenazesi, yarın Narmanlı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Palandöken İlçesi Sığırlı Mahallesi mezarlığı'na defnedilecektir.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda sağanak altında tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda sağanak altında tören düzenlendi.

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