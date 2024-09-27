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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Açıklamalar

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, yaşadığı zor süreci anlatırken, tüm Türkiye'den destek geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:10
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Açıklamalar

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Acı Düşüşü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayarak 27 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, olayın ardından yaşanan süreç hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

Telsiz Anonsuyla Gelen Kötü Haber

Semih Yılmaz, saldırıyı telsizden duyduğunu ve bu haberin ardından büyük bir korku yaşadığını ifade etti. "Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye anons edildi. Hemen eşimi aradım ama cevap alamadım. Arkadaşlarıma beni oraya götürmelerini söyledim," diye konuştu.

“Sözün Bittiği Yer”

Olayın ardından hastaneye koştuğunu belirten Yılmaz, "Hastaneye gittiğimde tüm silah arkadaşlarım yanımdaydı. Eşimin şehit olduğunu öğrendiğim an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sözün bittiği yer burası. Zor bir süreç yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Devletin Gereğini Yapacağına İnanıyorum

Semih Yılmaz, zanlının cezasını çekeceğine inandığını belirtti ve "Başka Şeyda'lar şehit olmasın. Devletimizin güvenlik konusunda daha dikkatli olmasını talep ediyorum. Ben yandım ama başka aileler ateş düşmesin," dedi.

Sivasspor'dan Destek Ziyareti

Şehit Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve kulüp yöneticileri, acılı aileye destek verdi. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile diğer önemli isimler de baş sağlığı diledi.

Olayın Gelişimi

Olay, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Geçti'nin Dudullu Polis Merkezi'nden kaçmasıyla başladı. Geçti, yakalanmak için görevlilere ateş açarak Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Olaya karışan polis memurları ve şüpheli olan Geçti, görevlerini yerine getirmeyen bir durumda kaldı.

Yunus Emre Geçti, olay sonrasında tutuklandı ve yöneltilen suçlamalarla yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz (ortada), saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci (solda) aileyi yalnız bırakmayarak, acılarına ortak oldu.

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