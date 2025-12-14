Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti
Manisa'da 14 gündür tedavi gören başkan hayatını kaybetti
Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 Aralıkkolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedaviye devam ediyordu. Yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Durbay'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay'ın ölümü kentte derin üzüntüye yol açtı.
Geçtiğimiz haziran ayında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
