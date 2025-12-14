DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.795.125,11 1,32%

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:15
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti

Manisa'da 14 gündür tedavi gören başkan hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 Aralıkkolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedaviye devam ediyordu. Yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Durbay'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay'ın ölümü kentte derin üzüntüye yol açtı.

Geçtiğimiz haziran ayında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 14 GÜNDÜR TEDAVİ GÖREN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY...

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 14 GÜNDÜR TEDAVİ GÖREN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY HAYATINI KAYBETTİ.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 14 GÜNDÜR TEDAVİ GÖREN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Niksar'da trafik kazası: Otomobil traktöre çarptı, 4 yaralı
2
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti
3
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
4
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı
5
Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı: 2,1 km ve 80 Dönüm Yeni Alan
6
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
7
Şanlıurfa Bozova'da Tır Devrildi: Sürücü Ömer Açıkalın Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama