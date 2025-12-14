Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi

Manisa— Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde kolon kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin duyulmasının ardından CHP yöneticileri ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Tedavi süreci ve sağlık durumu

Gülşah Durbay, CHP adayı olarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmişti. 37 yaşındaki Durbay, 2024 yılı Nisan ayında göreve başladı. 2 Ağustos 2024’te geçirdiği bağırsak operasyonunun ardından 4 Eylül 2024 tarihinde kolon kanseri teşhisi konuldu ve kemoterapi tedavilerine devam etti. Rahatsızlığına rağmen görevini sürdürmeye çalışan Durbay, 1 Aralık’ta sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Bekar olduğu öğrenilen Durbay için sevenleri ve siyasi çevresi yasa boğuldu.

Hastane yetkilileri ve siyasetçilerden açıklamalar

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, 14 Aralık Pazar günü 20.00’de hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün 19.00 civarında kalbi durdu. 1 saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği, metastatik kolon kanseri ve multi organ yetmezliği ile biz takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa’nın, tüm Şehzadeler’in, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm Manisalıların başı sağ olsun.”

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi: “Özellikle ailesine, ardından tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allah cennetine kabul etsin.”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, yasın yoğun olduğunu belirterek tören planları hakkında bilgi verdi: “Günlerce burada bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Maalesef çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm Manisa’nın, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenaze ile ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi’nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğlen namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuşup daha sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise: “Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Çok güçlü bir kadındı. Çok güçlü bir insandı. Ne yazık ki kaybettik kendisini. Hepimiz çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Cenaze töreni ve defin

Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Durbay’ın cenazesi doğup büyüdüğü Şehzadeler’in Koldere Mahallesinde toprağa verilecek.

Manisa’da iki başkan kaybı

Manisa, 2024 yerel seçimleri sonrası göreve gelen iki CHP’li belediye başkanını kaybetmiş oldu. Daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (48), 9 Haziran’da havuz motoru arızasına müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. 37 yaşındaki Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmişti.

Tüm Manisa ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

