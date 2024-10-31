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Şeker-İş Sendikası Hileli Gıdalara Karşı Sert Önlemler Talep Ediyor

Şeker-İş Sendikası, hileli gıda üretimine karşı cezaların artırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:37
Şeker-İş Sendikası Hileli Gıdalara Karşı Sert Önlemler Talep Ediyor

Şeker-İş Sendikası Hileli Gıda Üretimine Dikkat Çekti

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda sektöründeki sahtekarlığa karşı daha etkili önlemler alınmasını talep etti. Gök, gıda üretiminde tağşiş yapan ve hileli ürünler üreten kişilere yönelik cezaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlığa Çağrı

Yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve hileli gıda listelerini yeniden yayımladığını hatırlatan Gök, bu listelerde yer alan sahtekarlıkların, sağlıklı yağlar ve sahte et gibi ürünleri kapsadığını belirtti.

Toplum Sağlığına Tehdit

"Gıda maddelerinde yer alan sağlıksız içerikler, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle gıda sahtekarlığına karşı yürütülen çabaları destekliyoruz" diyen Gök, bu tür faaliyetlerin toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Ceza Yetersizliği Eleştirildi

Gök, cezaların yeterince caydırıcı olmadığını ifade ederek, hile yapanların yeniden marka oluşturmasına olanak tanındığını kaydetti. "Taklit ve hileli gıda üreticilerine verilen cezaların artırılmasını istiyoruz. Bu tür ürünlerin yaygınlaştığı yerlerde denetimlerin artırılması gerekmektedir" dedi.

Tüketicilere Uyarı

Son olarak, sahte ürünlerden korunmak için tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Gök, gıda denetimlerinin sadece piyasa koşullarına bırakılmaması gerektiğini açıkladı. Denetimlerin, üretim aşamasından satış aşamasına kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

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