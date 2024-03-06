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Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Şişli'de gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle tanınıyordu. Talihsiz kaza sonrasında yaşamını yitiren Efe Deprem, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Oyuncunun ani kaybı, Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:44
Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Efe Deprem, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

kaza

41 yaşındaki Deprem'in kullandığı motosikletin dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda devrilmesi sonucu ağır yaralandı. 

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulunarak Deprem'i hastaneye taşıdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Efe Deprem, yaşamını yitirdi.

kaza

 Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir oyuncu olan Efe Deprem'in ani ölümü, sevenleri ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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