Seksenler’in Zafer’i Efe Deprem, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Efe Deprem, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.





41 yaşındaki Deprem'in kullandığı motosikletin dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulunarak Deprem'i hastaneye taşıdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Efe Deprem, yaşamını yitirdi.





Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir oyuncu olan Efe Deprem'in ani ölümü, sevenleri ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine baş sağlığı dileriz.