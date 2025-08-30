Selam: Devletin Yeniden İnşası Temel Hedef — Silahlar Devlet Tekeline

Selam: Devletin Yeniden İnşası Temel Hedef

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen "devletin yeniden inşasının temel hedef" olmaya devam edeceğini söyledi. NNA'da yer alan habere göre Selam, başkent Beyrut'ta düzenlenen Yüksek İslami Şura Meclisi toplantısına katıldı ve toplantı öncesinde Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile son gelişmeleri görüştü.

Selam görüşmede, Lübnan'ın çok zor ve hassas bir dönemden geçtiğini, krizlerin ve engellerin arttığını ancak bu dönemde en temel hedefin devletin yeniden inşası ve güçlendirilmesi olması gerektiğini vurguladı. Gerekli reformları hayata geçirerek ve kendi güçleriyle devlet otoritesini ülkenin tüm toprakları üzerinde tesis etmeye devam edeceklerini belirtti.

Selam, "Zorluklara ve meydan okumalara rağmen en güçlü silahımız, ulusal birlik, irade, kararlılık ve iyimserlik olacaktır. Devam eden İsrail saldırılarının yaraladığı vatanımızı selamete çıkarmak için bunlarla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca hükümetinin, "güçlü ve adil devlet anlayışını pekiştirmeye yönelik çalışmalar" sürdürdüğünü söyledi.

Yüksek İslami Şura Meclisi: Silahların Yalnızca Devlet Elinde Toplanması Kararını Destekliyoruz

Toplantı sonunda Yüksek İslami Şura Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadelede toplumun ulusal birlik içinde hareket etmesi çağrısı yapıldığı ve siyasi çekişmelerden vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, her türlü hainlik suçlamasının kınandığı, bazı kesimlerin sorumsuzca başlattığı suçlamaların ülkeyi "istenmeyen fitnelere ve tehlikeli çelişkilere" sürükleyebileceği kaydedildi. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun "silahın sadece Lübnan devleti ve anayasal kurumlarının elinde toplanması" kararının desteklendiği; bu kararın devletin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini pekiştireceği ve devleti silah sahibi olma konusunda anayasal tek merci haline getireceği belirtildi.

Açıklama, Lübnan'ı daha fazla savaş, yıkım ve tahribattan korumak için çaba gösterilmesi gerektiğine ve İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören bölgelerde yeniden imar sürecinin başlatılması için ulusal ve uluslararası girişimlerin önemine dikkat çekti.

Hizbullah'ın Silahsızlandırılması Tartışması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti. Senatör Lindsey Graham da "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, ordunun yıl sonuna kadar silahları toplaması için bir plan hazırlama görevini verdi. Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etti.