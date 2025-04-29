Selami Şahin'in Belgeseli İzleyiciyle Buluşuyor

Selami Şahin'in Unutulmaz Eserleri Belgesel Oluyor

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin, "Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz eserinin ardındaki hikayeleri izleyiciyle paylaşacak.

60. Sanat Yılı Kutlaması

Gelecek yıl 60. sanat yılını kutlayacak Sanatçı, yaşamı ve müzik kariyerine dair anılarını belgesel formatında sunma kararı aldı. Bu belgesel, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleri ile zenginleştirilecek.

Selami Şahin'in Açıklamaları

Selami Şahin, sosyal medya hesabında belgeselle ilgili heyecanını dile getirerek, "Sevgili dostlarım, sevenlerim, sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60. sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz," dedi.

Çekim Süreci

İlk çekim haftasında yaklaşık 40 kıymetli dostuyla bir araya geldiğini belirten Şahin, arkadaşlarının şarkıları hakkında paylaşımlarını da aktardığını ifade etti. "Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın," diyerek duygularını paylaştı.

Gelecek yıl 60. sanat yılını kutlayacak olan Selami Şahin'in yaşamı, belgesel olacak.