Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte TİHA uçuşunu seyretti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin bir tesisine giden Aliyev, Azerbaycan ordusunun yeni aldığı Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu takip etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanında oğlu Haydar Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar da vardı. Bu bilgi Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan verildi.

Aliyev, yeni açılan İHA Akademisini ziyaret etti. Bayraktar, akademi ve İHA'lar hakkında Aliyev'e bilgi sundu. Aliyev, Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol merkezini de gezdi. Kumandaya oturarak Akıncı TİHA'nın uçuşunu kontrol etti. Aliyev, piste konan Bayraktar Akıncı TİHA'nın üzerine imzasını attı, TİHA'larda bulunan bombaları gözden geçirdi.