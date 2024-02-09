Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte TİHA uçuşunu seyretti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, ordunun yeni aldığı Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu takip etti.

Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte TİHA uçuşunu seyretti
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Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin bir tesisine giden Aliyev, Azerbaycan ordusunun yeni aldığı Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu takip etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanında oğlu Haydar Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar da vardı. Bu bilgi Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan verildi.

Aliyev, yeni açılan İHA Akademisini ziyaret etti. Bayraktar, akademi ve İHA'lar hakkında Aliyev'e bilgi sundu. Aliyev, Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol merkezini de gezdi. Kumandaya oturarak Akıncı TİHA'nın uçuşunu kontrol etti. Aliyev, piste konan Bayraktar Akıncı TİHA'nın üzerine imzasını attı, TİHA'larda bulunan bombaları gözden geçirdi.

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