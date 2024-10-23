Selçuk Bayraktar SAHA EXPO'yu Değerlendirdi

Selçuk Bayraktar'dan SAHA EXPO Açıklamaları

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı. Bayraktar, bu önemli etkinliğin ülkemize katma değer sağladığını vurgulayarak, "Bu vatanın mühendis bir evladı olarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyorum," şeklinde konuştu.

Fuar Hakkında Bilgiler

SAHA EXPO, SAHA İstanbul tarafından düzenlenmekte olup, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir. Fuar, 120’den fazla ülkeden 1478 firmanın katılımıyla teknolojik yeniliklerin sergilendiği bir platform sunuyor. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 farklı bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği ile hayata geçirilmektedir.

Etkinlik, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında 26 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.