Selçuk Üniversitesi ile TÜYEK 'Yazma ve Nadir Eserler Protokolü'nü İmzaladı: Koleksiyon Dijitalleşecek

Selçuk Üniversitesi ile TÜYEK arasında "Yazma ve Nadir Eserler Protokolü" imzalandı

El yazmaları restore edilip dijital ortama aktarılacak, koleksiyon herkese açılacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) bünyesindeki el yazması ve nadir matbu eserlerin korunması, restorasyonu, dijitalleştirilmesi, kataloglarının hazırlanması ve erişime açılması amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ile protokol imzaladı. Protokol, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından imzalandı.

Protokole ilişkin değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, kültür ve medeniyet tarihi açısından yazma eserlerin geleceğe aktarılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "TÜYEK ile bu işbirliği, Selçuk Üniversitesinin bilimsel birikimini, kültürel mirasın korunmasıyla birleştiren önemli bir adımdır. Türk kültür ve medeniyet tarihine ait yazma ve nadir eserlerin korunarak dijital ortama aktarılması, bu eserlerin gelecek kuşaklara güvenle taşınmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda araştırmacıların erişimini kolaylaştırarak akademik üretkenliği de arttıracaktır."

Rektör Yılmaz, işbirliğine katkılarından dolayı Coşkun Yılmaz ve Yazma Eserler Konya Bölge Müdürü Bekir Şahin'e teşekkür etti.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ise Selçuk Üniversitesi ile sağlanan protokolün yazma eserler açısından değerli bir adım olduğunu belirterek, kurumun imkanlarıyla farklı alanlarda da işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti. Coşkun Yılmaz, protole ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Protokol kapsamında devraldığımız bu eserler hızla dijitalleştirilecek, katalogları hazırlanacak ve herkesin istifadesine sunulacak. En iyi imkanlarla, en güvenli ortamlarda muhafaza edilecek ve en yetkin uzmanlarımız tarafından restore edilerek Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğümüzün raflarında 'Selçuk Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu' adıyla yer alacak. Bu önemli işbirliği için rektörümüz Hüseyin Yılmaz'a müteşekkirim. Rektörümüzün yazma eserlerimizin geleceğe taşınması ve erişime açılması ile ilgili yaklaşımları da takdire şayandır. Bu süreci başarıyla sürdüren bölge müdürümüz Bekir Şahin hocamıza da teşekkür ederim."

Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile üniversitenin diğer birimlerindeki el yazması ve nadir matbu eserler, TÜYEK Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü raflarında "Selçuk Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu" adıyla yer alacak. TÜYEK, eserlerin bakımı, onarımı, dijitalleştirilmesi ve kataloglaması işlemlerini gerçekleştirerek dijital kopyaları "yek.gov.tr" adresinden erişime açacak; ayrıca dijital kopyalar üniversite kütüphanesine teslim edilecek.

Protokol aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nin sergi açma taleplerinde TÜYEK koleksiyonlarından faydalanabilmesini, üniversite akademisyenleri ve öğrencilerinin ilgili dersleri uygulamalı olarak Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde yapabilmesini ve iki kurumun farklı konularda ortak faaliyetler gerçekleştirmesini de kapsıyor.

