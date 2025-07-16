Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt 'Don Quixote' Müzikalinde Bir Araya Geliyor

Bir Efsane Başlıyor: 'Don Quixote' Müzikali

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment tarafından hayata geçirilen 'Don Quixote' müzikali, tiyatroseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu yönetiminde hazırlanan bu etkileyici yapım, seyircileri Don Kişot'un hayal ve gerçek arasındaki büyüleyici dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

Usta İsimler Aynı Sahnedel

Müzikalde, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Bu üç efsane ismin bir araya gelmesi, seyirciler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Etkinlik Detayları

30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu ile 15 kişilik canlı orkestra, müzikalin zenginliğini artıracak. Prömiyer tarihi ve bilet satış detayları ise yakın zamanda açıklanacak. Tiyatroseverlerin bu eşsiz performansı kaçırmaması için takipte kalmaları öneriliyor.

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan "Don Quixote" müzikali seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzikalde, usta oyuncu Selçuk Yöntem (sağda), Zuhal Olcay (ortada) ve Cengiz Bozkurt (solda) ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan "Don Quixote" müzikali seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzikalde, usta oyuncu Selçuk Yöntem (sağda), Zuhal Olcay (ortada) ve Cengiz Bozkurt (solda) ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.