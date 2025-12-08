DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Selçuklu'da Şeb-i Arus'a Yoğun İlgi: 10 Bine Yakın Ziyaretçi

Konya Selçuklu'da 752. Vuslat yıldönümü etkinliklerinde Tarihi Sille, Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzelere ilk günden yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:24
Selçuklu'da Şeb-i Arus'a Yoğun İlgi: 10 Bine Yakın Ziyaretçi

Selçuklu'da Şeb-i Arus'a Yoğun İlgi: 10 Bine Yakın Ziyaretçi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesince kent turizmine kazandırılan Tarihi Sille Mahallesi ve Tropikal Kelebek Bahçesi, Şeb-i Arus törenleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü kapsamında düzenlenen anma programlarına katılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından Konya’ya gelen misafirler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana Müzesinin ardından Selçuklu’nun öne çıkan turizm destinasyonlarına yöneldi.

Kentin sembol mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi'ni ilk günden 10 bine yakın ziyaretçi gezdi. Vuslat törenlerinin manevi atmosferini yaşayan misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı kültürel ve turistik mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Tüm misafirlerimizi Selçuklu’yu keşfetmeye bekliyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun sembol mekanlarına olan yoğun ilgi sebebiyle tüm ziyaretçilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şeb-i Arus programları için Konya’mıza gelen tüm misafirlerimizi Selçuklu’muzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu’nun kültürel mirasını ve turizm değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tropikal Kelebek Bahçemizden Sillemize, müzelerimizden tarihi yapılarımıza kadar ilçemizin her köşesi büyük ilgi görüyor. İlk günden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi misafir ettik. Tüm misafirlerimizi bu güzellikleri keşfetmeye, Selçuklu’nun huzur veren atmosferini yaşamaya davet ediyoruz"

SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYA TURİZMİNE KAZANDIRILAN TARİHİ SİLLE MAHALLESİ VE...

SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYA TURİZMİNE KAZANDIRILAN TARİHİ SİLLE MAHALLESİ VE TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ, ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ İÇİN KONYA'YA GELEN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYA TURİZMİNE KAZANDIRILAN TARİHİ SİLLE MAHALLESİ VE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi