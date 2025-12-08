Selçuklu'da Şeb-i Arus'a Yoğun İlgi: 10 Bine Yakın Ziyaretçi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesince kent turizmine kazandırılan Tarihi Sille Mahallesi ve Tropikal Kelebek Bahçesi, Şeb-i Arus törenleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü kapsamında düzenlenen anma programlarına katılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından Konya’ya gelen misafirler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana Müzesinin ardından Selçuklu’nun öne çıkan turizm destinasyonlarına yöneldi.

Kentin sembol mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi'ni ilk günden 10 bine yakın ziyaretçi gezdi. Vuslat törenlerinin manevi atmosferini yaşayan misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı kültürel ve turistik mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Tüm misafirlerimizi Selçuklu’yu keşfetmeye bekliyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun sembol mekanlarına olan yoğun ilgi sebebiyle tüm ziyaretçilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şeb-i Arus programları için Konya’mıza gelen tüm misafirlerimizi Selçuklu’muzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu’nun kültürel mirasını ve turizm değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tropikal Kelebek Bahçemizden Sillemize, müzelerimizden tarihi yapılarımıza kadar ilçemizin her köşesi büyük ilgi görüyor. İlk günden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi misafir ettik. Tüm misafirlerimizi bu güzellikleri keşfetmeye, Selçuklu’nun huzur veren atmosferini yaşamaya davet ediyoruz"

