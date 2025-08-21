DOLAR
Sema Silkin Ün: e-Devlet ve e-Nabız Veri Sızıntısına Karşı TC Kimlik Değişimi Önerisi

Sema Silkin Ün, e-Devlet ve e-Nabız veri sızıntılarına karşı devletin TC kimlik numaralarını bir defaya mahsus değiştirmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:51
Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız bilgilerinin çalınarak simsarlara pazarlandığı tehdidine karşı acil önlem çağrısında bulundu.

Meclis'te basın toplantısı

Ün, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir dolandırıcının aradığı vatandaşın isim, adres, TC kimlik numarası ve sağlık durumuna ilişkin bilgilerini paylaştığını ve bu kadar bilgiye vakıf olması nedeniyle vatandaşın dolandırıcının ağına düştüğünü belirtti.

Bu ağın kimlerin elinde olduğu, ne zaman ve ne amaçla kullanılabileceğine dair bilgilerin olmadığını ve bunun da endişelerin boyutunu artırdığını söyleyen Ün, simsarlık yapan bu kişilerin karaborsada ücret karşılığında bu bilgileri sattığını ifade etti.

Ün'ün çözüm önerisi

Ün şöyle konuştu: "Bu tablo, hukuk devletine de vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisini yerle bir ediyor. Devletin koruması gereken en önemli şeylerden birisi vatandaşın mahremiyetidir. Bir yandan siber vatan nutukları atılıyor diğer yandan da vatandaşın mahremiyetine sahip çıkmaktan aciz bir devlet yönetimi var. Bugün buradan bu tehdide karşı, çözüm önerimi paylaşmak istiyorum. Devlet, vatandaşına 'senin mahremiyetin benim namusum' demek zorundadır. Devletimiz 1 defaya mahsus olmak üzere TC kimlik numaralarını değiştirmek durumundadır. Bu değişim yapıldıktan sonra en üst düzey güvenlik protokolleri devreye girmeli ve bir daha hiçbir veri sızıntısına imkan verilmemelidir. Bu yapılmadığı sürede hiçbir vatandaşımız kendisini güvende hissetmeyecektir. Vatandaşların devlete güvenini yeniden tesis edebilmenin tek yolu bu gözükmektedir. Aksi halde her gün yeni mağduriyet yaşanmaya devam edecektir. Devlet vatandaş güveninin tesis edilebilmesi için TC kimlik numaralarının bir defaya mahsus olmak üzere devletimiz tarafından değiştirilmesi önem arz etmektedir."

Ün, önerisinin uygulanması hâlinde vatandaşların mahremiyetinin korunacağını ve devlet ile vatandaş arasındaki güvenin yeniden tesis edilebileceğini vurguladı.

