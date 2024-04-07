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Semih Yalçın'dan flaş açıklama: Gitmeleri evladır asla da oy kaybı değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının tartışmalarının devam ettiği bir dönemde, parti içindeki bazı konulara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 17:43
Semih Yalçın'dan flaş açıklama: Gitmeleri evladır asla da oy kaybı değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaşanan tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, seçim sonuçları etrafındaki tartışmaların devam ettiğini ve bazı kişilerin MHP'ye karşı hınç ve intikam hissi içinde olduklarını belirtti.

Yalçın, MHP'nin bir dava partisi olduğunu ve Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olduğunu vurguladı. Ülkücülerin ele güne karşı tek yürek olduğunu ve dava arkadaşlarının yanında durduğunu dile getirdi. Ancak, ülkücü olmanın getirdiği sorumluluğu taşıyacak kıratta olmayanların aralarından ayrılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

MHP'nin milliyetçi-ülkücü hareketin ocağı olduğunu ve bu hareketin kendi kabı, rengi, şekli ve tarzı olduğunu ifade eden Yalçın, nefsi ülkücülük ağır gelenlerin zamanla camiadan ayrıldığını ve böylece camianın temizlendiğini söyledi. Ayrıca, ülkücülerin başarısızlıklarını başkalarında aramak yerine özeleştiri yapması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, ahlaki arızası olanların camialarından ayrılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Yalçın, bu kişilerin gitmelerinin asla oy kaybı olmadığını, aksine camianın temizlenmesi ve arınması anlamına geldiğini ifade etti. Yalçın, Türk milliyetçilerinin evinin MHP olduğunu ve milliyetçilik ülküsünün MHP'de toplandığını vurguladı.

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