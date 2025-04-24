Şen İsmet Turhangil İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Şen İsmet Turhangil İçin Meclis'te Cenaze Töreni

17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Turhangil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile diğer milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Turhangil'in cenazesi, yarın Şehzadeler Hatuniye Cami'nde kılınacak cuma namazının ardından 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şen İsmet Turhangil'in Hayatı

1939 yılında doğan Turhangil, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Demokratik Sol Parti bünyesinde 17. Dönem milletvekilliği yapan Turhangil, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.