Sen Nehri'ndeki Triatlon Antrenmanı Kirlilik Nedeniyle İptal Edildi

Sen Nehri'ndeki Triatlon Antrenmanları İptal Oldu

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon yarışmalarına hazırlanan sporcular, Sen Nehri'nde planladıkları antrenmanı kirlilik durumu nedeniyle gerçekleştiremediler.

COJOP'un Açıklaması

Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP), su kalitesinin uygun olmaması sebebiyle Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarını iptal ettiğini duyurdu.

COJOP sözcüsü Anne Descamps, yaptığı açıklamada, "Yarın yapılması beklenen triatlon karma bayrak yarışının gerçekleştirilebileceğini umuyoruz. Kesin kararı yarın sabah vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Geçmişteki İptaller

Önceki tarihlerde de, yani 28 Temmuz, 29 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde, Sen Nehri'nde planlanan triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle iptal edilmişti. Bu konuda yetkililer, 2015 yılından bu yana, suyun temizlenmesi adına toplamda 1,4 milyar avro harcandığını belirtmektedir.

Oyunların Takvimi

Paris'te, 26 Temmuz'da başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek. Bu süre zarfında triatlon ve diğer spor etkinliklerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm gözler su kalitesinde olacak.