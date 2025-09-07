Senatör Cantwell, Eygi Vakası Üzerinden ABD'de Yasa Tasarısı Hazırlıyor

Senatör Cantwell, Eygi Vakası Üzerinden Yasa Tasarısı Hazırlıyor

Senatör Maria Cantwell, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin yıldönümünde, benzer olaylar için ABD'de yeni bir yasal mekanizma kurulması yönünde adım atacağını duyurdu.

Tasarı ve talepler

Cantwell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı ve ailenin yeterli yanıt alamadığını vurguladı. Cantwell, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na ayrı soruşturmalar açma çağrısında bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Alıntı: "Bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) düzenleme teklif etmeyi ya da 2024'ten bu yana yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikan vatandaşlarının öldürülmesini soruşturmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığında özel daimi temsilci atanması için ayrı yasa tasarısı sunmayı planlıyorum."

Cantwell'ın planladığı tasarıya göre atanacak özel temsilci, öldürülen Amerikalıların ailelerine destek ve bilgi sağlamak, yabancı devletlerden hesap sorma süreçlerini yürütmek ve maktullerin ailelerine verilen yanıtlar hakkında Kongreye yıllık rapor sunmakla yükümlü olacak.

Eygi'nin öldürülmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Eygi, Filistinlilere ait hastaneye kaldırılmış ve 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Cenazesi 14 Eylül 2024'te Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü ve insan hakları aktivistiydi.