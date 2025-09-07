DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

Senatör Cantwell, Eygi Vakası Üzerinden ABD'de Yasa Tasarısı Hazırlıyor

Senatör Maria Cantwell, Eygi'nin ölümü gerekçesiyle 2024'ten bu yana yabancı güçlerce öldürülen Amerikalıları soruşturacak özel temsilci atanması için yasa tasarısı planlıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:27
Senatör Cantwell, Eygi Vakası Üzerinden ABD'de Yasa Tasarısı Hazırlıyor

Senatör Cantwell, Eygi Vakası Üzerinden Yasa Tasarısı Hazırlıyor

Senatör Maria Cantwell, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin yıldönümünde, benzer olaylar için ABD'de yeni bir yasal mekanizma kurulması yönünde adım atacağını duyurdu.

Tasarı ve talepler

Cantwell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı ve ailenin yeterli yanıt alamadığını vurguladı. Cantwell, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na ayrı soruşturmalar açma çağrısında bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Alıntı: "Bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) düzenleme teklif etmeyi ya da 2024'ten bu yana yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikan vatandaşlarının öldürülmesini soruşturmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığında özel daimi temsilci atanması için ayrı yasa tasarısı sunmayı planlıyorum."

Cantwell'ın planladığı tasarıya göre atanacak özel temsilci, öldürülen Amerikalıların ailelerine destek ve bilgi sağlamak, yabancı devletlerden hesap sorma süreçlerini yürütmek ve maktullerin ailelerine verilen yanıtlar hakkında Kongreye yıllık rapor sunmakla yükümlü olacak.

Eygi'nin öldürülmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Eygi, Filistinlilere ait hastaneye kaldırılmış ve 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Cenazesi 14 Eylül 2024'te Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü ve insan hakları aktivistiydi.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı
2
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
4
Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı
5
Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
6
YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi
7
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı