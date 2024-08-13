Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'dan Mali'ye Önemli Ziyaret

Ousmane Sonko'nun Tarihi Ziyareti

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, ilk resmi ziyaretini Mali'ye gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrılma kararı alan Mali'ye "arabuluculuk ziyareti" olarak değerlendirildi.

Görüşmeler ve Mesajlar

Yerel basında "sürpriz" olarak nitelendirilen bu ziyarette, Sonko, Mali'nin geçiş hükümetinin lideri Assimi Goita ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sonko, geniş bir coğrafyayı kapsayan Mali İmparatorluğu'nun yeniden canlandırılması için Batı Afrika ülkelerinin farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Tehditleri ve ECOWAS Eleştirisi

Ousmane Sonko, askerlerin yönetimde olduğu Mali, Nijer ve Burkina Faso'da güvenlik tehditleri nedeniyle gerçekleşen darbelere ECOWAS'ın sorumsuz ve insanlık dışı bir yanıt verdiğini belirtti.

Üç Ülkenin Ortak Bildirisi

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Eylül 2023’te Sahel Devletleri İttifakını kurmuş ve 28 Ocak'ta yaptıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuşlardı. ECOWAS ise bu durumu, topluluğun dağılma riskiyle karşı karşıya olması olarak değerlendirdi ve Senegallı Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı arabulucu olarak görevlendirdi.

Faye, bu süreçte Mali'yi ziyaret eden ilk lider oldu.