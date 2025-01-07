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Senegal Başbakanı Sonko'dan Macron'a Sert Tepki: 'Yanlış Bilgi!'

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrika'daki askeri varlığına dair iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Senegal Başbakanı Sonko'dan Macron'a Sert Tepki: 'Yanlış Bilgi!'

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'dan Fransa'ya Açıklama

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika'daki askeri varlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine sert bir tepki gösterdi. Macron'un, Fransa'nın bazı Afrika ülkelerinde düzenleme yaptığı ve buralardan kovulmadığı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanlayan Sonko, bunun Senegal için geçerliliğinin bulunmadığını belirtti.

‘Senegal için Bu İddia Tamamen Yanlış’

Sonko, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın Senegal'deki askeri üssünün kapatılmasına dair kararın tamamen Senegal hükümeti tarafından alındığını vurguladı. "Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Bu konuda bugüne kadar hiçbir müzakere yapılmadı ve Senegal, özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olarak kendi iradesini kullandı." ifadesini kullandı.

Güvenlik ve Meşruiyet Sorunu

Macron’un, "Fransa asker bulundurmasaydı bugün hiçbir Afrika ülkesi bağımsız olamazdı." açıklamasına da değinen Sonko, Fransa'nın Afrika'da güvenliği sağlama yeteneği olmadığını dile getirdi. Fransa'nın Sahel bölgesindeki güvenliğe dair sorumluluklarının istikrarsızlaştığına işaret eden Sonko, Libya örneğini vererek, Fransa'nın bu konuda yaşadığı başarısızlıkları vurguladı.

Macron’un Suçlamalarına Cevap Verdi

Macron'un, Afrikalı liderlerin Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttuklarına dair ifadelerine de yanıt veren Sonko, "İkinci Dünya Savaşı'nda zorla seferber edilen Afrikalı askerler olmasaydı, Fransa belki de bugün hala Almanya'nın olurdu." diyerek tarihi bir örnekle yanıt verdi.

Fransa’nın Afrika Politikası Değişiyor

Son yaşanan gelişmeler ışığında, Fransa'nın Afrika'daki varlığını gözden geçirdiği ve bu kapsamda birçok ülkeden ayrıldığı dikkat çekti. Fransa, bugüne kadar askeri bulundurduğu Afrika ülkelerinin %70'inden fazlasından çekilmek zorunda kaldı. Ülkede yalnızca Cibuti (1500 asker) ve Gabon (350 asker) gibi yerlerde askeri varlığını sürdürecek.

Çeşitli Ülkelerde Askeri Çekilme Süreçleri

Fransa'nın yakın müttefiki Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkedeki Fransız üssünün bu yıl içinde Fildişi Sahili ordusuna devredileceğini duyurdu. Daha önce Çad ve Senegal de, ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ise, yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını bildirdi.

Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerde son yıllarda gerçekleşen askeri darbeler sonrası, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmaları feshedildi ve Fransız askerleri gönderildi.

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