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Senegal'daki Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 26 Kayıp

Senegal açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, 26 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:39
Senegal'daki Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 26 Kayıp

Senegal'de Düzensiz Göçmen Teknesinin Alabora Olması

Senegal açıklarındaki sıcak bir yaz günü, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne feci bir kaza geçirdi. İlk belirlemelere göre, 26 kişi hayatını kaybetti ve 70'den fazla kişi kayboldu.

Kaza Detayları

Kazanın olduğu tekne, başkent Dakar'ın yaklaşık 90 kilometre güneyinde yer alan M'bour kentinden İspanya’nın Kanarya Adaları'na doğru hareket etmişti. Ancak teknedeki yolculuk trajik bir şekilde son buldu. Hayatını Kaybedenler ve Kurtarılanlar

Alabora olan teknede 26 kişi hayatını kaybetti, şans eseri sadece 4 kişi kurtarıldı. Yerel yetkililer, kaybolan 70'den fazla düzensiz göçmenin bulunması için yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Düzensiz Göçmen Sorunu

Son yıllarda Batı Afrika'dan özellikle Senegal üzerinden çıkan düzensiz göçmenlerin sayısı artış gösterdi. Çatışmalar, yoksulluk ve işsizlikten kaçan bu göçmenlerin büyük bir kısmı genç erkeklerden oluşuyor. İspanya'ya giden bu tehlikeli Atlantik rotası, birçok kişi için son seçenek haline geldi.

İspanya’nın Göçmen Politikasına Dair Gelişmeler

İspanya, Avrupa’nın en çok göçmen kabul eden ülkelerinden biri olarak Akdeniz rotasının yanı sıra giderek artan sayıda Batı Afrikalı göçmenin Atlantik Okyanusu üzerinden Kanarya Adaları’na seyahat etmeyi tercih etmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu ulaşım şekli, Sahra Çölü ve Akdeniz geçişlerinden kaçınarak daha az risk içeren bir alternatif olarak düşünülüyor.

Resmi verilere göre, yılın ilk sekiz ayında İspanya’ya gelen düzensiz göçmen sayısı 31,155'e ulaştı. Bu sayının 22,304’ü Kanarya Adaları'na giriş yaptı. Son olarak, İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmen sorununa çözüm bulmak amacıyla kısa bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Senegal, Gambiya ve Moritanya'ya gitti.

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