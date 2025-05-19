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Senegal'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Dakar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü'nün etkinliğiyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:00
Senegal'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ortak bir etkinlikle kutladı.

Dakar YEE binasında gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, büyükelçilik çalışanları ve çocukları, Türk kurumlarının temsilcileri ile YEE'de Türkçe öğrenen Senegalli öğrenciler katılım sağladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Sağman, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir günün yetersiz olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal'i her gün anmak gerektiğini vurguladı. Sağman, "33 yıldır bu meslekte bulunan birisi olarak gençlerin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gençleri dinlememiz lazım." diyerek, sözü gençlere bıraktı.

Tören, YEE'nin bahçesinde düzenlenen spor etkinlikleriyle devam etti. Badminton ve voleybol müsabakaları yapan Türk ve Senegalli gençler, geleneksel Türk okçuluğu atış talimi de gerçekleştirdi.

Program sonunda, Büyükelçi Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, etkinliklere katılan gençlere hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma...

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ortak etkinlikle kutladı. Dakar YEE binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, büyükelçilik çalışanları ve çocukları, Türk kurumlarının temsilcileri ile YEE'de Türkçe öğrenen Senegalli öğrenciler katıldı. Tören, YEE'nin bahçesinde düzenlenen spor etkinlikleriyle devam etti.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma...

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ortak etkinlikle kutladı. Dakar YEE binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, büyükelçilik çalışanları ve çocukları, Türk kurumlarının temsilcileri ile YEE'de Türkçe öğrenen Senegalli öğrenciler katıldı. Tören, YEE'nin bahçesinde düzenlenen spor etkinlikleriyle devam etti.

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