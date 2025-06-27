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Senegalli Askerler Diplomalarını Aldı: Türkçe Eğitimi İlişkileri Güçlendiriyor

Dakar'da düzenlenen mezuniyet töreninde Senegalli askerler Türkçe diplomalarını aldı ve Türkiye ile ilişkileri güçlendiren bağlar kurdu.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:33
Senegalli Askerler Diplomalarını Aldı: Türkçe Eğitimi İlişkileri Güçlendiriyor

Senegalli Askerler Türkçe Diplomalarını Aldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Cap Manuel Kışlası'nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bünyesindeki Türkçe Eğitim Merkezi, yedinci dönem mezunlarını coşkuyla uğurladı. Törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Albay Abdoul Karim Ba, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe ve çok sayıda askeri personel ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Sağman'dan Vurucu Mesajlar

Büyükelçi Sağman, törende yaptığı konuşmada, Senegal ile Türkiye arasındaki dostluğun her alanda güçlenmeye devam ettiğinin altını çizerek, "Ortak tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra savunma ve eğitim alanındaki işbirlikleri de ilişkilerimize ayrı bir derinlik kazandırıyor. Bu kurslar sadece bir dil eğitimi değil, aynı zamanda gönül köprülerinin inşasıdır." ifadelerini kullandı.

Sağman, Türkçe öğrenen Senegal Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye'deki askeri eğitim programlarına daha aktif katılım sağlayacağını dile getirerek, "Bu sayede ülkelerimiz arasında daha güçlü bir anlayış ve işbirliği ortamı oluşuyor. Her bir mezunumuzu yürekten kutluyorum." dedi.

Kültürel Bağlar ve Mezuniyet

Dakar YEE Koordinatörü Efe, bugüne kadar 120 askeri personelin Türkçe eğitim aldığını vurgulayarak, askerlerin yalnızca Türk dilini değil, Türk kültürünü de öğrendiklerini belirtti. Efe, "Türkçe kursunda kurulan bağlar mezuniyetle sona ermiyor. Mezun olan askerlerle hala irtibat halindeyiz. Bayramlarda görüşüyoruz ve Türkiye ile ilgili gündemlerde iletişim kuruyoruz. Sadece Türkçe öğretmekle kalmıyor, gönülden gönüle de bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde Senegalli askerler, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim" ve Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" adlı şiirlerini okudu. Törende toplamda 15 kursiyer, diplomalarını Büyükelçi Sağman, Askeri Ataşe İpek, Eğitim Şube Müdürü Ba ve YEE Koordinatörü Efe'nin elinden aldı.

Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi ve bu anlamlı anılar, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine bir katkı sağladı.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı...

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, yedinci dönem mezunlarını verdi. Kışlada düzenlenen yedinci dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman (solda), mezunlara diplomalarını takdim etti.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı...

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, yedinci dönem mezunlarını verdi. Kışlada düzenlenen yedinci dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman (solda), mezunlara diplomalarını takdim etti.

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