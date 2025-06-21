Senegalli Futbolcular Türkiye'de Öğrencilerle Dostluk Maçı Yaptı

Senegalli Futbolcuların Öğrencilerin Yanında Yer Aldığı Dostluk Maçı

Türkiye'nin Trendyol Süper Lig'inde mücadele eden Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileri ile unutulmaz bir dostluk maçı gerçekleştirdi. Kasımpaşa SK'nın golcüsü Mamadou Fall, Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao ve Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne gibi önemli isimlerin yer aldığı karşılaşma, başkent Dakar'daki Yoff Stadyumu'nda oynandı.

Önemli İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Temsilcisi Enes Yörük'ün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Büyükelçi Sağman, yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların iki halkı birleştirme ve yakınlaştırma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

3-3 Beraberlikle Sonuçlandı

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken, Senegalli futbolcuların yanı sıra Türk kurum temsilcileri ve sosyal medya fenomeni Mustafa Ndiaye de etkinliğe katıldı. Maç sonrasında Diagne, uzun yıllar Türkiye'de futbol oynadığını belirterek, dostluk maçına katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Hala Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Diagne, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili olarak, "Osimhen'i izlemekten keyif alıyorum, a 0 gol atıyorsa ben de mutlu oluyorum." dedi.

Geleneksel Haline Gelmesini İstediler

Kasımpaşalı Fall, memleketi Yoff'ta böyle bir etkinliğin örgütlenmesinin kendisi için özel olduğunu, aynı zamanda maçın gelenekselleşmesini istediğini belirtti. Ndiaye, "Artık yarı Senegalli, yarı Türküm. Bu maç, aramızdaki bağları güçlendirme adına harika bir fırsat oldu." şeklinde konuştu.

Her Yıl Düzenlenmesi Bekleniyor

Üzerinde durulan bir diğer konu, bu dostluk maçının gelecekte de devam etmesi. TMV Senegal Temsilcisi Yörük, Senegalli futbolcuların, "Bu dostluk maçını her yıl düzenleyelim" önerisinde bulunduğunu paylaştı. Yörük, etkinlik sonrası yapılan hatıra fotoğrafının ardından, Türk kurumlarının temsilcilerinin ve futbolcuların gösterdiği ilgiyi çok değerli bulduğunu ifade etti.

Büyükelçi ve Yörük'den Plaket Töreni

Maç sonunda Büyükelçi Sağman ve Yörük, Senegalli futbolculara başarıları nedeni ile plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcıların birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileriyle dostluk maçı oynadı. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Temsilcisi Enes Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Senegal-Türkiye Maarif Vakfı Dostluk Maçı", başkent Dakar'daki Yoff Stadyumu'nda oynandı.

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileriyle dostluk maçı oynadı. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Temsilcisi Enes Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Senegal-Türkiye Maarif Vakfı Dostluk Maçı", başkent Dakar'daki Yoff Stadyumu'nda oynandı.