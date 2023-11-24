Serbest Hoca Tutuklandı! Melis Buse Betkayan Kimdir, Aslen Nereli? Reşit Bozdağ Neden Tutuklandı?

Sosyal medyada Serbest Hoca olarak tanınan Reşit Bozdağ, sevgilisi Melis Buse Betkayan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozdağ’ın eşi Hanife Bozdağ ise, eşinin kendisini aldattığını, boşanmak istediğini ve çocuklarını görmek istemediğini söyledi. Peki, Melis Buse Betkayan kimdir? İşte detaylar…

Serbest Hoca Reşit Bozdağ’ın sevgilisi Melis Buse Betkayan kimdir?

Melis Buse Betkayan, 1992 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul’da yaşayan Betkayan, Kısmetse Olur adlı evlilik programının ilk sezonunda tanındı. Programda Erdem ile birlikte olan Betkayan, evlilik yolunda ilerleyemedi. Programdan sonra yüzüne yaptırdığı estetik ve botokslarla dikkat çeken Betkayan, sosyal medyada da takipçi sayısını artırdı.





Serbest Hoca Reşit Bozdağ ile Melis Buse Betkayan’ın olaylı ilişkisi

Melis Buse Betkayan, TikTok’ta canlı yayın yapan ve Şanlıurfalı olduğu bilinen Reşit Bozdağ ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Bozdağ’ın evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Betkayan, Bozdağ’ın eşine yaptığı göndermelerle de eleştirildi. Bozdağ ve Betkayan arasında sık sık tartışma ve kavga çıktı. Betkayan, Bozdağ’ın kendisine şantaj, tehdit ve şiddet uyguladığını iddia etti. Betkayan, sosyal medya hesabından kanayan kulağının fotoğrafını paylaşarak Bozdağ’dan şikayetçi olduğunu duyurdu. Betkayan, daha sonra Bozdağ ile görüşmeye devam ettiklerini, onu affettiğini ve sevdiğini söyledi.

Serbest Hoca Reşit Bozdağ’ın eşi Hanife Bozdağ ne dedi?

Reşit Bozdağ’ın eşi Hanife Bozdağ, eşinin kendisini Melis Buse Betkayan ile aldattığını, boşanmak istediğini ve çocuklarını görmek istemediğini belirtti. Hanife Bozdağ, eşinin Betkayan’a şiddet uyguladığına inanmadığını da ifade etti. Hanife Bozdağ, eşinin kendisine ve çocuklarına döndüğünü söylese de kabul etmeyeceğini söyledi.

Reşit Bozdağ 24 Kasım'da neden tutuklandı?

Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı para balyalarıyla gündeme gelmişti. Bozdağ, bir evlendirme programında tanıştığı kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs’a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı’na geldi.

Havalimanında kimlik kontrolü yapan polis, Bozdağ’ın terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak suçundan arandığını belirledi. Polis ekipleri, Bozdağ’ı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürdü.