Serbest Kalan İsrailli Esir: "Netanyahu Gazze'deki Esirlere Ölüm Emri Verdi"

Serbest bırakılan Ilana Gritzewsky, Netanyahu'nun Gazze işgal kararı sonrası İsrailli esirlere 'ölüm emri' verdiğini söyledi; partneri Matan Zangauker hâlâ esir.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:28
Ilana Gritzewsky, Gazze operasyonunun sonuçlarına dikkat çekti

Serbest bırakılan Ilana Gritzewsky, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgale yönelik kararının ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirler için "ölüm emri" verildiğini söyledi.

Gritzewsky, ordudaki asker partneri Matan Zangauker'ın hâlâ Gazze Şeridi'nde esir bulunduğunu belirterek, "Netanyahu, (bu kararıyla) İsrailli esirlerin ölüm emrini verdi." dedi.

Gritzewsky ayrıca, "Netanyahu, halkın çığlığını işitmeden önce kaç aile daha yas girdabına sürüklenecek" diye sordu ve tepkisini dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonunu genişletmesi karşısında korkudan titrediğini ve çalışamaz hale geldiğini ifade eden Gritzewsky, travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktan endişe duyduğunu ve bir an önce normal hayatına dönmek istediğini söyledi.

Gritzewsky, Gazze'deki esirlerin neler yaşadığını bildiğini aktararak, "Her uçak geçtiğinde sığınmak zorunda kalıyorlar. Ben de sığınmak; yıkılan binaların parçasının isabet etmemesi için saklanmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Gritzewsky, Kasım 2023'teki ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusunun kara operasyonu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

