Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Bu önemli buluşma, 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde gerçekleşti.

Adalı, Ankara’daki ziyaretleri çerçevesinde YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi. Görüşmede, Yener'in Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'ya başarı dilekleri ilettiği öğrenildi. Bu ziyareti, Adalı'nın süregelen kampanyası açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı (solda), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i (sağda) ziyaret etti.