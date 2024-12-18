DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,83 -0,36%
ALTIN
2.979,41 -0,11%
BITCOIN
3.641.164,44 2,67%

Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret ederek destek istedi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:09
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Bu önemli buluşma, 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde gerçekleşti.

Adalı, Ankara’daki ziyaretleri çerçevesinde YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi. Görüşmede, Yener'in Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'ya başarı dilekleri ilettiği öğrenildi. Bu ziyareti, Adalı'nın süregelen kampanyası açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı (solda), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i...

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı (solda), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i (sağda) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçakçıların Elinden Kurtarılan Lidya Sikkeleri Türkiye'ye Dönüyor
2
Ağaca Düşen Ayı Avcıyı Canından Etti
3
ABD, Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umutlu
4
Vanuatu'daki 7,3 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
5
Pentagon: Türkiye ile Suriye'deki İletişim Hatlarımız Açık
6
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret
7
18 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Faiz Kararlarına Kadar Önemli Gelişmeler

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!