Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Hapis İstemi

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu, ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında yasa dışı bahisle ilgili iddianame düzenledi. Her iki sanatçı, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

Hapis Cezası Talebi ve İddianame Süreci

İddianamede, Ortaç ve Erbil'in birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve tutuklanan toplam 12 şüpheli de dahil olmak üzere 25 zanlı hakkında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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