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Serdar Ortaç, Yasa Dışı Bahse Teşvik Suçundan Yargı Önünde

Serdar Ortaç, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:24
Serdar Ortaç, Yasa Dışı Bahse Teşvik Suçundan Yargı Önünde

Serdar Ortaç, Yasa Dışı Bahse Teşvik Suçundan Yargı Önünde

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla hakkında dava açılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılanmasına başladı. Dava, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya, tutuksuz sanık Ortaç ve avukatı katılırken, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın avukatı da duruşmaya dahil oldu.

Serdar Ortaç, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Malta'da bir otel açılışına davet edildiğini ve tanımadığı iki kişinin kendisini havalimanından aldığını ifade etti. Ortaç, otelde kalırken aniden yayına girmiş olabileceklerini, kıyafetinde kumar reklamı yapıldığını fark etmediğini öne sürdü. "Gittiğime pişman oldum. Bilgim ve kontrolüm dışında çektikleri videoları yayınladılar. Bilerek, isteyerek bahis reklamı yapmadım." dedi.

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin kumarı kötüleyen çok sayıda videosu olduğunu, bu nedenle kumarı teşvik etmesinin mümkün olamayacağını savunarak, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın avukatı, müdahil olduklarını belirterek, Ortaç'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısı ise Ortaç'ın “kişileri spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tarafların savunma yapması için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı 25 Şubat'a erteledi ve Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Ayrıca, aynı suçtan 30 Aralık'ta yargılanacak olan Mehmet Ali Erbil de duruşmada tanık olarak yer aldı ancak ifadesi alınmadı.

İddianame Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İddianamede, Ortaç'a yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmiştir.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın...

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın (solda) yargılanmasına Çağlayan Adliyesi'nde başlandı.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın...

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın (solda) yargılanmasına Çağlayan Adliyesi'nde başlandı.

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