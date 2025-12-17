Şeref Malkoç: Türkiye'nin Yeni ve Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

Şeref Malkoç: "Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var"

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Anayasa Tartışmaları" programında, Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Malkoç, anayasanın milletin ihtiyaçlarına cevap veren ve çağın gerekleriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Anayasa yapım süreçleri toplumsal uzlaşıyla yürütülmeli

Programda konuşan Malkoç, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde anayasa tartışmalarını değerlendirerek, anayasal sistemin demokratik işleyiş, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkesi bakımından taşıdığı önemi vurguladı. Malkoç, "Anayasa yapım süreçlerinin toplumsal uzlaşı temelinde yürütülmesi gerektiğini" belirterek ülkenin anayasal geçmişine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var"

Malkoç sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah sizlerin üniversitelerde akademisyen, okullarda öğretmen, sanayide mühendis, iş dünyasında yönetici ve siyasette sorumluluk alan bireyler olduğu dönemlerde Türkiye’ye yakışan bir anayasa yapılacaktır. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; eğitimden sağlığa, altyapıdan savunma sanayisine kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde etti. Küresel dengelerin hızla değiştiği, bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güçlü, bağımsız ve sağlam bir hukuk düzeni büyük önem taşımaktadır. Kalıcı huzur ve istikrar, ancak milletin ihtiyaçlarına cevap veren, çağın gerekleriyle uyumlu bir anayasa ile mümkündür"

Hukuk Akademisi: Üç gün, kapsamlı oturumlar

OMÜ Strateji ve Politika Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen ve üç gün süren "Hukuk Akademisi" programının ilk gününde, Anayasa Mahkemesi Üyesi ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süreci ve Hâkimlik Mesleği" başlıklı sunumuyla bireysel başvuru mekanizmasının işleyişi ve yargı pratiğindeki yerini değerlendirdi.

Programın ikinci gününde ise Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Türk Hukukunda ve Mahkeme Sürecinde Savcılığın Yeri" başlıklı konuşmasında savcılık kurumunun ceza yargılamasındaki rolü, yetki ve sorumluluklarını ele aldı.

Öğrenciler ve katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

