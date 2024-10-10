Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırı Hakkında Fezleke Hazırlandı

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Hazırlanan fezlekede, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, şüphelilerin 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.

Olayın Detayları ve İddialar

Fezlekede, olay öncesinde birden fazla kişinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine dikkat çekildi. Saldırının gerçekleştiği yerin keşfi ile ilgili kamera kayıtlarına dayanan bu belgede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı seviyesinde olduğu ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre durumunun ağır olduğu belirtildi.

Akın'a, 3-4 metre mesafeden 3 el ateş edilmesi sonucunda yaralanması, şüphelilerin olay sonrasında kaçması ve kullanılan silahın özellikleri göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Şüpheliler ve Suçlamalar

Fezlekede, müşteki Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının, Kumburgaz'da gerçekleşen bir başka öldürme suçu ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda, H.Ş isimli firari şüphelinin olayda yer alan O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat verdiği belirtiliyor. O.D'nin, E.Ü'den aldığı tabancayla Akın'a ateş etmesinin ardından O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek kaçış sürecine yardımcı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, saldırıdan önce O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapıldığı, O.D'nin kullandığı kaskın sağlanması ve olayın azmettiricisi H.Ş'den alınan para ile şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı bir şekilde hareket ettikleri vurgulandı.

Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.