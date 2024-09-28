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Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırıda Yakalama Sayısı 5'e Çıktı

Beykoz'da eski futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:50
Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırıda Yakalama Sayısı 5'e Çıktı

Serhat Akın'a Saldırıdaki Şüpheliler Yakalandı

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayda, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen bir şüpheli daha yakalandı, bu da gözaltındaki şüpheli sayısını 5'e çıkardı.

Olayın Ayrıntıları

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanması sonrası çeşitli şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, ateş açtığı öne sürülen O.D, M.A, I.T ve M.A hakkında harekete geçildi.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen O.D ile O.M ve I.T adlı şüphelileri gerçekleştirdikleri operasyonla yakalamayı başardı. Bu durum, soruşturma sürecinde alınan gizlilik kararıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya yardım ve yataklık eden 2 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte, olaya karıştıkları tespit edilen firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da devam ediyor.

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