Serhat Hamamcı’dan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a Nezaket Ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmelerde Belediye Çalışmaları ve Projeler Ele Alındı

Karşılıklı olarak yürütülen belediye çalışmaları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki başkan, tecrübelerini paylaştı ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

