Serhat Hamamcı’dan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a Nezaket Ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ı ziyaret ederek belediye çalışmaları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:36
Serhat Hamamcı’dan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a Nezaket Ziyareti

Serhat Hamamcı’dan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a Nezaket Ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmelerde Belediye Çalışmaları ve Projeler Ele Alındı

Karşılıklı olarak yürütülen belediye çalışmaları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki başkan, tecrübelerini paylaştı ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ'A...

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ'A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ'A...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
2
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
3
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
4
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
5
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
6
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?