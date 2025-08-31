DOLAR
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu

Antalya Serik'te Köprüçay Irmağı'na giren 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat boğularak yaşamını yitirdi; zabıta müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:57
Piknik için gittiği alanda serinlemek isteyen genç suda çırpınırken hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Cüneyt Akkanat (25), boğularak yaşamını yitirdi.

Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ne arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Akkanat, ırmağa girdikten bir süre sonra suda çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine yardım arandı.

Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, gelen ihbar üzerine ırmağa girerek Akkanat'ı sudan çıkardı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkanat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Seçim, gazetecilere bölgede görevli olduğunu ve ihbar üzerine harekete geçtiğini söyledi. Daha önce dalış eğitimi aldığını belirten Seçim, "Bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.

