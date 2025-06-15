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"Sessiz Plan" Kısa Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

"Sessiz Plan" kısa filmi, dört sağır gencin hikayesini anlatıyor ve özel gösterimi Biletinial Torun Center'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 22:00
"Sessiz Plan" Kısa Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

"Sessiz Plan" Kısa Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirilen "Sessiz Plan" (Silent Plan) kısa filminin özel gösterimi, filme dair merak uyandırdı. Dört sağır gencin umut, hayal kırıklığı ve sessiz bir direniş ile dolu hikayesini konu alan film, katılan oyuncular, ekip ve davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yönetmen Ömer Yıldırım'dan Açıklamalar

Filmin yazarı ve yönetmeni Ömer Yıldırım, düzenlenen gösterim sonrası AA muhabirine verdiği demeçte, geçen sene Cannes Film Festivali'ne katıldıkları sırada yapılan görüşmeler sonrası filmi çekmeye karar verdiklerini açıkladı. Yıldırım, Mehmet Şah Çelik ile birlikte pek çok yapımcı ile görüştüklerini ve projenin ilgi gördüğünü belirtti.

Yıldırım, "Hikaye orijinal ve bu kadar hassas bir konuyu ele alırken teknik ve oyunculuk kalitesinin önemine vurgu yaparak, çok profesyonel bir ekip ile çalıştıklarını" ifade etti.

Filmin Uluslararası Başarısı

Sessiz Plan, uluslararası festivallerde ilgi gördüğünü ve çeşitli ödüller kazandığını duyurdu. Filmin yaklaşık %65'inin sağır bireyler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "Dünyadaki herkes eşit koşullarda filmi izleyebilsin diye altyazılı kısımlar üzerinde de özel bir çalışma yaptık" dedi.

Oyuncuların Deneyimleri

Oyuncu Mehmet Şah Çelik, sağır bir karakteri oynamak konusunda zorluklar yaşadığını ancak deneyiminin kendisine çok şey kattığını belirtti. Diğer yandan Sabri Arafatoğlu, filmde kaybettiği evladına bakan bir dede karakterini canlandırdığını ve empati kurmanın önemine dikkat çekti.

Arafatoğlu, "Hakikaten hayatımız boyunca empati yapmamışız. Sağır ve dilsiz olsaydık ne hissederdik? Bu soruyu hiç sormamışız kendimize." diyerek filmin güçlü mesajını vurguladı.

Filmin İçeriği ve Ödülleri

Sessiz Plan, yıllarca sevdiklerinin seslerini kaydeden dört sağır gencin, bir işitme cihazı projesinden son anda çıkarılmaları sonrası yaşadıkları dayanışmayı konu alıyor. Berk Aydın, Elif Çakırtaş, Mehmet Şah Çelik ve Merve Ayaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı film, Los Angeles merkezli Global Shorts'ta Onur Ödülü, Tokyo'daki Best Indie Film Awards'da En İyi Senaryo ve En İyi Orijinal Fikir ödüllerini kazandı. Ayrıca, İtalya'daki Rome Prisma Film Awards'ta finalist oldu.

Süresi 14 dakika olan filmin kurgusu Adem Yeşilay tarafından, müzikleri ise Mustafa Yunal tarafından hazırlandı. Uluslararası film festivallerinde yolculuğuna devam eden kısa film, izleyicilerini derin bir empati yolculuğuna çıkarıyor.

"Sessiz Plan" (Silent Plan) adlı 14 dakikalık kısa filmin özel gösterimi Biletinial Torun Center...

"Sessiz Plan" (Silent Plan) adlı 14 dakikalık kısa filmin özel gösterimi Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı. Filmin oyuncuları, ekibi ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen gösterimde, dört sağır gencin umut, hayal kırıklığı ve sessiz bir direnişle örülü hikayesi izleyiciyle buluştu. Filmin yazarı ve yönetmeni Ömer Yıldırım, AA muhabirine açıklama yaptı.

"Sessiz Plan" (Silent Plan) adlı 14 dakikalık kısa filmin özel gösterimi Biletinial Torun Center...

"Sessiz Plan" (Silent Plan) adlı 14 dakikalık kısa filmin özel gösterimi Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı. Filmin oyuncuları, ekibi ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen gösterimde, dört sağır gencin umut, hayal kırıklığı ve sessiz bir direnişle örülü hikayesi izleyiciyle buluştu. Filmin yazarı ve yönetmeni Ömer Yıldırım, AA muhabirine açıklama yaptı.

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