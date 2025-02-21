Seul'deki Konserde Bomba İhbarı: Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'de Konsere Bomba İhbarı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen bir konserde bomba ihbarı nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Olay, yerel saatle 18.24'te meydana geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, polise gelen ihbar, ABD'li rapçi 2hollis'in konserinin düzenlendiği alanda bomba bulunduğu yönündeydi. İhbardan hemen sonra, polis ve itfaiye ekipleri alana intikal ederek gerekli önlemleri aldı.

Tahliye işlemi sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda alanda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından konser, herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.

Yetkililer, patlama ihbarı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.