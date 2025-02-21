Seul'deki Konserde Bomba İhbarı: Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'de Seul'deki konser alanında alınan bomba ihbarı sonrası yüzlerce kişi tahliye edildi. İlgili ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:30
Seul'deki Konserde Bomba İhbarı: Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'de Konsere Bomba İhbarı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen bir konserde bomba ihbarı nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Olay, yerel saatle 18.24'te meydana geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, polise gelen ihbar, ABD'li rapçi 2hollis'in konserinin düzenlendiği alanda bomba bulunduğu yönündeydi. İhbardan hemen sonra, polis ve itfaiye ekipleri alana intikal ederek gerekli önlemleri aldı.

Tahliye işlemi sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda alanda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından konser, herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.

Yetkililer, patlama ihbarı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!
2
Kütahya'da 495 Konut Kura ile Sahiplerini Buldu
3
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
4
CHP'den Ekrem İmamoğlu Adaylığı için 116 İmza
5
İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızların Şiir Yarışmasında Konuştu: 'Kur'an'ın Ulaşmadığı Yer Yok'
7
ABD'de Kolluk Kuvvetleri Veri Tabanı Kapatıldı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!