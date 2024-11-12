DOLAR
34,36 -0,16%
EURO
36,49 0,3%
ALTIN
2.880,48 0,52%
BITCOIN
2.990.822,33 -0,16%

Seven&i İsrail'deki Tüm Mağazalarını Kapatma Kararı Aldı

Seven&i, İsrail'deki 8 mağazasını kapattığını açıkladı. Çekilme kararı, bölgedeki gerginliklerden kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:01
Seven&i İsrail'deki Tüm Mağazalarını Kapatma Kararı Aldı

Seven&i Mağazaları İzrael'de Kapandı

Japon perakendeci Seven&i Holdings, İsrail'deki tüm mağazalarını kapattığını duyurdu. Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 7-Eleven zincirinin sahibi olan firma, İsrail’deki 8 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı.

Gerginlikler Çekilme Kararını Etkiledi

Firmanın kararının, Orta Doğu'daki gerginliklerin işletmeyi sürdürme risklerini artırması nedeniyle alındığı vurgulandı. Japon uyruklu tüm çalışanların ise halihazırda İsrail'i terk ettiği kaydedildi.

Ekim 2023 Sonrası İlk Çekilme

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank’ın verilerine göre, firma, Ekim 2023 sonrası İsrail'den çekilme kararı alan ilk Japon firması oldu. Seven&i, İsrail’de mağaza işleten tek büyük Japon market zinciri olarak dikkat çekiyor. Şirket, ilk 7-Eleven mağazasını Ocak 2023’te Tel Aviv'de açmıştı.

Genişleme Planları

O dönem, mağaza zincirinin 5-6 yıl içerisinde İsrail geneline genişlemeyi planladığı duyurulmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler bu planları sekteye uğrattı.

İsrail'deki Japon Firmaları

Teikoku Databank'a göre, Ekim 2023 itibarıyla İsrail'de toplam 92 Japon firma faal durumda. Bu firmaların %40'ı üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Japon basınında, Orta Doğu'daki durum sebebiyle İsrail'de faal olan Uzak Doğu menşeli firmaların küçülme veya ülkeden çekilmeye gidebileceği kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
2
İzmir'de 5 Kardeşi Kaybeden Anne Adliyeye Sevk Edildi
3
Belçika'da Hükümet Krizi Devam Ediyor
4
CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Önündeki Protestosu Devam Ediyor
5
TBMM'de İzmir'deki Yangın ve Ekonomik Sorunlar Tartışıldı
6
İspanya Başbakanı Sanchez COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti
7
DP'li Altıntaş'tan 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak