Seven&i İsrail'deki Tüm Mağazalarını Kapatma Kararı Aldı

Seven&i Mağazaları İzrael'de Kapandı

Japon perakendeci Seven&i Holdings, İsrail'deki tüm mağazalarını kapattığını duyurdu. Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 7-Eleven zincirinin sahibi olan firma, İsrail’deki 8 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı.

Gerginlikler Çekilme Kararını Etkiledi

Firmanın kararının, Orta Doğu'daki gerginliklerin işletmeyi sürdürme risklerini artırması nedeniyle alındığı vurgulandı. Japon uyruklu tüm çalışanların ise halihazırda İsrail'i terk ettiği kaydedildi.

Ekim 2023 Sonrası İlk Çekilme

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank’ın verilerine göre, firma, Ekim 2023 sonrası İsrail'den çekilme kararı alan ilk Japon firması oldu. Seven&i, İsrail’de mağaza işleten tek büyük Japon market zinciri olarak dikkat çekiyor. Şirket, ilk 7-Eleven mağazasını Ocak 2023’te Tel Aviv'de açmıştı.

Genişleme Planları

O dönem, mağaza zincirinin 5-6 yıl içerisinde İsrail geneline genişlemeyi planladığı duyurulmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler bu planları sekteye uğrattı.

İsrail'deki Japon Firmaları

Teikoku Databank'a göre, Ekim 2023 itibarıyla İsrail'de toplam 92 Japon firma faal durumda. Bu firmaların %40'ı üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Japon basınında, Orta Doğu'daki durum sebebiyle İsrail'de faal olan Uzak Doğu menşeli firmaların küçülme veya ülkeden çekilmeye gidebileceği kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.