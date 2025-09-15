Seydikemer'de 2 Yaşındaki Çocuk İkinci Kattan Düştü — Hayati Tehlike

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Menekşe Mahallesi'nde ikinci kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki M.H.S ağır yaralandı; önce Seydikemer Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 21:19
Seydikemer'de 2 Yaşındaki Çocuk İkinci Kattan Düştü — Hayati Tehlike

Seydikemer'de 2 Yaşındaki Çocuk İkinci Kattan Düştü

Olayın Detayları

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 2 yaşındaki M.H.S evlerinin ikinci kat penceresinden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay, Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan çocuk, sinekliğin kırılması sonucu aşağıya düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

