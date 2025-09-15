Seydikemer'de 2 Yaşındaki Çocuk İkinci Kattan Düştü — Hayati Tehlike

Seydikemer'de 2 Yaşındaki Çocuk İkinci Kattan Düştü

Olayın Detayları

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 2 yaşındaki M.H.S evlerinin ikinci kat penceresinden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay, Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan çocuk, sinekliğin kırılması sonucu aşağıya düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.