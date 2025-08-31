DOLAR
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya-Fethiye kara yolunda tırla çarpışan 48 JU 469 plakalı otomobilin sürücüsü Adem Yaman kaza yerinde hayatını kaybetti; tır sürücüsü gözaltında.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:02
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, Adem Yaman idaresindeki 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından tı r sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

