Seydikemer'de tırla çarpışma: Adem Yaman hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, Adem Yaman idaresindeki 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde çarpıştı.
Kaza yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından tı r sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
