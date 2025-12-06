Seydişehir'de Polis Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Kuğulu Park Mesire Alanı'nda durdurulan araçta ambalajlı 4 ruhsatsız tabanca bulundu; H.S.Ç. (26) gözaltına alındı, "silah ticareti" soruşturması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:11
Seydişehir'de Polis Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Seydişehir'de Polis Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Kuğulu Park Mesire Alanı'ndaki denetimde paketlenmiş silahlar bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Kuğulu Park Mesire Alanı içinde devriye atan polis ekiplerinin gölet kenarında park halinde bulunan araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelenmesiyle başladı. Tabancaların paketlenmiş olması ekipleri, muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirdi.

Olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "silah ticareti" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kamu güvenliği ve huzurunun sağlanmasına yönelik gece uygulamalarının sürdürüldüğü belirtildi.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK ARAMA YAPTIĞI ARAÇTA 4...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK ARAMA YAPTIĞI ARAÇTA 4 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi