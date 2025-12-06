Seydişehir'de Polis Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi
Kuğulu Park Mesire Alanı'ndaki denetimde paketlenmiş silahlar bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay, Kuğulu Park Mesire Alanı içinde devriye atan polis ekiplerinin gölet kenarında park halinde bulunan araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelenmesiyle başladı. Tabancaların paketlenmiş olması ekipleri, muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirdi.
Olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "silah ticareti" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Kamu güvenliği ve huzurunun sağlanmasına yönelik gece uygulamalarının sürdürüldüğü belirtildi.
