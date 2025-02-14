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Şeyh İkrime Sabri, Konya'da Mescid-i Aksa İçin Dualar Etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Konya'da verdiği vaazda, Mescid-i Aksa'nın Filistin halkı için önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:35
Şeyh İkrime Sabri, Konya'da Mescid-i Aksa İçin Dualar Etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Konya'da Cuma Namazı Kıldırdı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte cuma namazı kıldırdı. Sabri, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Müslüman Türk kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'yı ziyareti, Filistin halkının mücadelesinde azim ve kararlılığını kuvvetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Filistin'in Mücadelesi ve Kudüs'ün Önemi

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam'daki yerine dikkati çeken Sabri, "Kudüs, Peygamber Efendimizin miraca çıktığı bir şehirdir" diyerek, bu bölgelerin Müslümanlar için ne denli mukaddes olduğunu hatırlattı. "Filistin topraklarını korumak, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların görevidir" şeklinde konuştu.

Sabri, ayrıca Mescid-i Aksa'nın, Kabe ve Mescid-i Nebevi gibi önemli bir yer olduğunu belirterek, Müslümanların burayı ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti.

Türk Kardeşler ile Birlik Olma Vurgusu

Mescid-i Aksa'da Müslüman Türkleri görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Şeyh İkrime Sabri, "Cuma namazında arkamda saf tuttuklarını görmek, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığının bir göstergesi" dedi. Bu tür ziyaretlerin mücadelelerinin devamı için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'daki nöbetimizi sürdürmemiz gerekir" ifadesini kullandı.

Vaazın ardından, Şeyh İkrime Sabri cuma namazını kıldırdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Siraç Derneğinin daveti üzerine geldiği Konya'da...

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Siraç Derneğinin daveti üzerine geldiği Konya'da, tarihi Sultan Selim Camii'nde namaz öncesi vaaz verdi. Şeyh İkrime Sabri, vaazın ardından cuma namazını kıldırdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Siraç Derneğinin daveti üzerine geldiği Konya'da...

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Siraç Derneğinin daveti üzerine geldiği Konya'da, tarihi Sultan Selim Camii'nde namaz öncesi vaaz verdi. Şeyh İkrime Sabri, vaazın ardından cuma namazını kıldırdı.

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