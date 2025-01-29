DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Seyhan Belediye Başkanı Tekin: Haciz Hizmetlerimizi Engelleyemez

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, haciz uygulamasının vatandaşlara hizmet vermelerini engellemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:34
Seyhan Belediye Başkanı Tekin: Haciz Hizmetlerimizi Engelleyemez

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Cesur Açıklama

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, makam odasındaki eşyanın 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, bu haczin, Seyhanlılar'a hizmet etme çabalarını asla engellemeyeceğini vurguladı.

Belediyenin Borç Durumu

Tekin, belediye hizmet binası önünde düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığında 2 milyar 467 milyon lira borçla karşılaştıklarını belirtti. Bütçeyi düzeltmek için son 9 aydır mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Belediyemizde aday gösterilmeyince başka partiye geçen, belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan, hatta Birleşmiş Milletler'den gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri çıkarıp seçim yardımı olarak dağıtan önceki dönem belediye başkanı hakkında şu anda savcılıktaki takip devam ediyor. Böyle bir yönetimin belediyeye bıraktığı borçla karşı karşıya kaldık."

Önceki Dönemin Etkileri

Tekin, belediye ve iştiraklerinin vergi borçlarının biriktiğini vurgularken, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde, yardım kolilerinin üzerindeki amblemlerin çıkarılıp seçim propagandası için değiştirildiğini belirtti. Ayrıca, söz konusu dönemde yapılan toplu iş sözleşmeleri sonucu, tavan ücretlerde %140'a varan artışların ortaya çıktığını aktardı. Bu durumun, mali disiplin ve dengeyi altüst ettiğini söyleyen Tekin, aylardır bu sorunlarla başa çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hizmetlerin Sürdürülebilirliği ve Dava Süreci

Mevcut bütçeyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği hakkında endişelerini dile getiren Tekin, son toplu iş sözleşmesinin günümüz koşullarına uyarlanması için dava açtıklarını duyurdu. Haciz uygulamasını eleştirirken de, "Bu haciz, sizlerle oldukça Seyhanlıya hizmet vermemizi asla engelleyemez," dedi.

Basın Toplantısına Katılım

Basın açıklamasına ayrıca Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da katıldı. Tekin'in makam odasındaki eşya, dün akşam haczedilmişti.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi
4
TBMM'de Muhalefetin Önerileri Reddedildi; Ekonomi Düzenlemeleri Görüşülmeye Başlandı
5
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
6
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
7
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı