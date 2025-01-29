Seyhan Belediye Başkanı Tekin: Haciz Hizmetlerimizi Engelleyemez

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Cesur Açıklama

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, makam odasındaki eşyanın 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, bu haczin, Seyhanlılar'a hizmet etme çabalarını asla engellemeyeceğini vurguladı.

Belediyenin Borç Durumu

Tekin, belediye hizmet binası önünde düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığında 2 milyar 467 milyon lira borçla karşılaştıklarını belirtti. Bütçeyi düzeltmek için son 9 aydır mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Belediyemizde aday gösterilmeyince başka partiye geçen, belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan, hatta Birleşmiş Milletler'den gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri çıkarıp seçim yardımı olarak dağıtan önceki dönem belediye başkanı hakkında şu anda savcılıktaki takip devam ediyor. Böyle bir yönetimin belediyeye bıraktığı borçla karşı karşıya kaldık."

Önceki Dönemin Etkileri

Tekin, belediye ve iştiraklerinin vergi borçlarının biriktiğini vurgularken, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde, yardım kolilerinin üzerindeki amblemlerin çıkarılıp seçim propagandası için değiştirildiğini belirtti. Ayrıca, söz konusu dönemde yapılan toplu iş sözleşmeleri sonucu, tavan ücretlerde %140'a varan artışların ortaya çıktığını aktardı. Bu durumun, mali disiplin ve dengeyi altüst ettiğini söyleyen Tekin, aylardır bu sorunlarla başa çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hizmetlerin Sürdürülebilirliği ve Dava Süreci

Mevcut bütçeyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği hakkında endişelerini dile getiren Tekin, son toplu iş sözleşmesinin günümüz koşullarına uyarlanması için dava açtıklarını duyurdu. Haciz uygulamasını eleştirirken de, "Bu haciz, sizlerle oldukça Seyhanlıya hizmet vermemizi asla engelleyemez," dedi.

Basın Toplantısına Katılım

Basın açıklamasına ayrıca Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da katıldı. Tekin'in makam odasındaki eşya, dün akşam haczedilmişti.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.