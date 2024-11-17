Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı

Yeni Dizi 'Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil'

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni yapımlarından biri olan 'Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil' dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu.

Dizi, işgal altındaki İstanbul'da başlayan ve Fransız hapishanelerinde devam eden zorluklarla dolu bir mücadelenin hikayesini ekranlara taşıyacak. Dört bölümlük yapımda, Cemil Bey'in özgürlüğü için verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Dokü-drama Türünde Bir Yapım

Dizi, uzman görüşleri ve tarihi belgeler eşliğinde dikkatli araştırmalarla hayata geçirildi. Gerçek olaylara dayanan senaryosu, gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş Sarıkaya üstleniyor.

Cemil karakterine, ünlü oyuncu Gürbey İleri hayat verirken, Melisa Berberoğlu, Levent Sülün, Betigül Ceylan, Hayati Akbaş, Abidin Yerebakan ve Mehmet Çepiç gibi isimler de kadroda yer alıyor. Ayrıca, haber spikeri Deniz Bayramoğlu dizide dönemin önde gelen basın mensubunu canlandıracak.

Dizinin Konusu

1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da geçen dizide, polis memuru Cemil, Fransız askerlerinin Türk kadınlarını taciz etmesine karşı durarak iki Fransız işgal askerini öldürür. Bu eylem neticesinde 10 yıl kürek cezasına çarptırılan Cemil, önce Fransa'ya, ardından Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na gönderilir. Cemil'in bir sonraki durağı, korkunç yaşam şartlarıyla bilinen ve en azılı suçluların gönderildiği Şeytan Adası olur.

Cemil, bu zorlu zaman diliminde ülkesinde de büyük değişikliklerin yaşandığını gözlemleyecektir. Verilen istiklal mücadelesinin ardından işgal kuvvetleri Türkiye'yi terk ederken, Türkiye Cumhuriyeti de kurulacaktır. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Polis Cemil'in serbest bırakılması için girişimlerde bulunacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.