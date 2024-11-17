DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.140.093,08 -0,53%

Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı

TRT'nin dijital platformu tabii, 'Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil' dizisinin çekimlerine başladı; gerçek olaylardan esinlenen hikaye dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:58
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı

Yeni Dizi 'Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil'

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni yapımlarından biri olan 'Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil' dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu.

Dizi, işgal altındaki İstanbul'da başlayan ve Fransız hapishanelerinde devam eden zorluklarla dolu bir mücadelenin hikayesini ekranlara taşıyacak. Dört bölümlük yapımda, Cemil Bey'in özgürlüğü için verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Dokü-drama Türünde Bir Yapım

Dizi, uzman görüşleri ve tarihi belgeler eşliğinde dikkatli araştırmalarla hayata geçirildi. Gerçek olaylara dayanan senaryosu, gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş Sarıkaya üstleniyor.

Cemil karakterine, ünlü oyuncu Gürbey İleri hayat verirken, Melisa Berberoğlu, Levent Sülün, Betigül Ceylan, Hayati Akbaş, Abidin Yerebakan ve Mehmet Çepiç gibi isimler de kadroda yer alıyor. Ayrıca, haber spikeri Deniz Bayramoğlu dizide dönemin önde gelen basın mensubunu canlandıracak.

Dizinin Konusu

1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da geçen dizide, polis memuru Cemil, Fransız askerlerinin Türk kadınlarını taciz etmesine karşı durarak iki Fransız işgal askerini öldürür. Bu eylem neticesinde 10 yıl kürek cezasına çarptırılan Cemil, önce Fransa'ya, ardından Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na gönderilir. Cemil'in bir sonraki durağı, korkunç yaşam şartlarıyla bilinen ve en azılı suçluların gönderildiği Şeytan Adası olur.

Cemil, bu zorlu zaman diliminde ülkesinde de büyük değişikliklerin yaşandığını gözlemleyecektir. Verilen istiklal mücadelesinin ardından işgal kuvvetleri Türkiye'yi terk ederken, Türkiye Cumhuriyeti de kurulacaktır. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Polis Cemil'in serbest bırakılması için girişimlerde bulunacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
2
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor
4
ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü
5
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı
6
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme
7
2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!