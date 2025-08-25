DOLAR
Sezai Temelli: DEM Parti'nin İmralı Ziyareti Bu Haftaya Çok Muhtemel

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, heyetin İmralı'ya bu hafta gitme olasılığının yüksek olduğunu, Gazze, YKS ve ekonomik adaletsizliği değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:33
Sezai Temelli: DEM Parti'nin İmralı Ziyareti Bu Haftaya Çok Muhtemel

Sezai Temelli: "İmralı Ziyareti Bu Hafta Çok Muhtemel"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin olarak "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

İmralı ziyaretinin kapsamı

Temelli, geçen yaklaşık bir aylık dönemde heyetin Ada'ya gitmediğini, bu süre içindeki gelişmelerin heyete aktarılacağını ve heyetin de kendi değerlendirmelerini yaparak döneceğini belirtti. "Beklentimiz bu yönde," dedi.

Eğitimde öncelik: 2025-YKS ve burs talebi

Temelli, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına değinerek, bursların artırılması ve eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Komisyonu değerlendirmesi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına işaret eden Temelli, komisyon çalışmalarında toplum katılımının önemine dikkat çekti. Temelli, komisyonun esas görevine ilişkin olarak, "Komisyonun esas yapması gereken iş, ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Temelli, komisyonda Kürtçe konuşulabilmesine yönelik taleplerinin karşılanmasını talep etti.

Gazze için acil çağrı

Gazze'deki duruma ilişkin konuşan Temelli, İsrail'in saldırıları nedeniyle soykırım ve katliamın devam ettiğini vurguladı. "Gazze'de kıtlık sorunu var. İnsani ve siyasi çözümün bir an önce üretilmesi gerekir. Bu konuda bütün ülkelere, Birleşmiş Milletlere ve ülkemize sorumluluk düşüyor. İnsani koridorun açılması için üzerimize düşeni mutlaka yapmalıyız," dedi.

Ekonomi ve toplu sözleşme süreci

Türkiye'de gelir ve servet dağılımı adaletsizliğine dikkat çeken Temelli, sosyal göstergeleri şu şekilde sıraladı: "Yoksulluk sınırı 90 bin lira, açlık sınırı 30 bin lira. Asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 16 bin lira."

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarını sürdürürken, Temelli "Hakem heyetinin değişmesi gerekir" görüşünü savundu.

