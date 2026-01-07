Sezaryen Sonrası Normal Doğumun 7 Önemli Avantajı — Doç. Dr. Mehmet Ak

Sezaryen Sonrası Normal Doğumun (SSVD) Avantajları ve Uygunluk Kriterleri

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Ak, sezaryen sonrası normal doğum (SSVD) hakkında önemli bilgileri paylaştı. SSVD ile bebeğini sağlıklı şekilde kucağına alan anne sayısının giderek arttığını belirten Dr. Ak, gebelik takibinin önemine vurgu yaptı.

SSVD nedir?

SSVD, daha önce sezaryenle doğum yapmış kadınların sonraki doğumlarını vajinal yolla gerçekleştirmesi anlamına gelir. Daha önce sezaryen olmak, her zaman yeniden sezaryen yapılması gerektiği demek değildir. Yapılan çalışmalarda SSVD uygulayan gebelerde %60–80 arasında başarı oranı görüldü; bir kez sezaryen doğum yapan her 4 anne adayından 3’ü SSVD için uygun kabul edilebiliyor.

SSVD’nin 7 önemli avantajı

1. Ameliyat izi olmaması: Vajinal doğumda karın ve rahimde tekrar cerrahi kesi izi oluşmaz.

2. Daha düşük enfeksiyon ve kan kaybı riski: Yeniden ameliyatın getirebileceği enfeksiyon ve ciddi kanama riski daha azdır.

3. Bebekte solunum sorunu riskinin azalması: Yenidoğanda doğum sonrası solunum problemleri daha az görülür.

4. Erken ten teması ve emzirme başarısında artış: Bebekle hemen ten teması kurma ve başarılı emzirme olasılığı daha yüksektir; ayrıca anne sütü daha kısa sürede gelir.

5. Hastanede daha kısa kalış: Operasyona bağlı komplikasyonların azalması nedeniyle yatış süresi kısalır.

6. Daha hızlı normal hayata dönüş: Cerrahi müdahale olmaması nedeniyle iyileşme süreci hızlanır.

7. Gelecek gebeliklerde risk azalması: Tekrarlayan sezaryenlerin yol açabileceği plasenta yapışma anomalileri (örneğin akreata) ve sezaryen skar gebelik riskleri azalır.

Kimler SSVD için uygundur veya uygun değildir?

SSVD’ye uygunluk birçok faktöre bağlıdır. Önceki sezaryende uygulanan kesi tipi önemli bir belirleyicidir: alçak transvers (yanda, düşük) kesi genellikle SSVD için uygundur; ancak yüksek dikey (klasik) kesi geçirilmişse SSVD uygun olmayabilir, çünkü rahim yırtılması riski artar. Daha önce rahim yırtılması öyküsü veya miyom aldırma gibi rahim ameliyatı geçirmiş kişilerde SSVD önerilmez.

Diğer sezaryen sayısı: İki veya daha fazla önceki sezaryen, SSVD ile ilişkili bazı riskleri artırabilir. Ayrıca doğumlar arası süre de etkili olup, önceki sezaryenden sonra 18 aydan kısa aralıkta gebelik olması rahim yırtılması riskini yükseltir.

Ayrıca SSVD denemesi şu durumlarda önerilmez veya dikkatle değerlendirilmelidir: plasenta ile ilgili sorunlar, fetusun vajinal doğumu zorlaştıran pozisyonu, üçüz veya daha fazla çoğul gebelik ve doğumun indüksiyonuna ihtiyaç duyulması. Bu ve benzeri sağlık sorunları, vajinal doğumu etkileyebilir.

Sonuç

SSVD, uygun adaylarda genellikle güvenli ve sezaryene kıyasla birçok avantaja sahiptir. Doç. Dr. Mehmet Ak, kadınların SSVD’nin risk ve faydaları hakkında bilgilendirilmesinin ve gebelik sürecinin düzenli takip edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. MEHMET AK, SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.